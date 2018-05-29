Возмещение НДС. Генпрокуратура нашла еще компании, замешанные в скандале

Генеральная прокуратура выявила дополнительные факты незаконного возмещения НДС. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Отмечается, что ведомство изучало законность и обоснованность вынесенных решений комиссией по возмещению и возврату НДС. В итоге выявлены факты незаконного возмещения налога фирмам, которые ранее не фигурировали в уголовном деле.
С 2015-го по 2017 год в результате сговора, а также подлога таможенных и налоговых документов незаконно были выплачены Центральным казначейством Министерства финансов КР 19 миллионов 961 тысяча сомов трем фирмам.
Дело направлено на дальнейшее расследование. При этом в Генпрокуратуре не уточняют, в отношении кого именно возбуждено уголовное дело.
Напомним, созданная правительством КР комиссия по возмещению и возврату НДС принимала незаконные решения о возврате НДС отдельным частным компаниям. Ущерб государству оценивают в 847,4 миллиона сомов. По факту возбуждено уголовное дело. Ранее официально сообщалось о задержании заместителя председателя Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашова.