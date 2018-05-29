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Сюжет: Афера с НДС (10)

Возмещение НДС. Генпрокуратура нашла еще компании, замешанные в скандале

Генеральная прокуратура выявила дополнительные факты незаконного возмещения НДС. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что ведомство изучало законность и обоснованность вынесенных решений комиссией по возмещению и возврату НДС. В итоге выявлены факты незаконного возмещения налога фирмам, которые ранее не фигурировали в уголовном деле.

С 2015-го по 2017 год в результате сговора, а также подлога таможенных и налоговых документов незаконно были выплачены Центральным казначейством Министерства финансов КР 19 миллионов 961 тысяча сомов трем фирмам.

Возбуждено уголовное дело по статьям 166 (мошенничество), 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса КР.

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Дело направлено на дальнейшее расследование. При этом в Генпрокуратуре не уточняют, в отношении кого именно возбуждено уголовное дело.

Напомним, созданная правительством КР комиссия по возмещению и возврату НДС принимала незаконные решения о возврате НДС отдельным частным компаниям. Ущерб государству оценивают в 847,4 миллиона сомов. По факту возбуждено уголовное дело. Ранее официально сообщалось о задержании заместителя председателя Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашова.
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