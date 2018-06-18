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Сюжет: Афера с НДС (12)

Незаконное возмещение НДС. ГКНБ подсчитал ущерб государству

ГКНБ продолжает расследование уголовных дел по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств (незаконное возмещение НДС). Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, в результате преступных действий государственной казне нанесли ущерб в 1 миллиард 150 миллионов 545 тысяч 549 сомов. Из общей суммы возместили 95 миллионов 478 тысяч 692 сома.

Следствие продолжается.

Созданная правительством комиссия по возмещению и возврату НДС, по версии следствия, принимала незаконные решения о возврате налогов отдельным частным компаниям. Ранее сообщалось о задержании по данному уголовному делу заместителя председателя Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашова.
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