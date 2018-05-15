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Общество

На Гавайях лава вулкана Килауэа за минуту уничтожила автомобиль

На Гавайях лава из извергающегося вулкана Килауэа уничтожает дороги, постройки и автомобили. Видео размещено на YouTube-канале Global News.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержение началось в конце прошлой недели на фоне нескольких землетрясений в регионе. Очень быстро лава добралась до поселения Леилани-Эстейтс, где проживают около полутора тысяч людей. При извержении фонтаны лавы поднимались почти на 70 метров.

Уничтожено как минимум 26 домов и множество автомобилей. С острова эвакуировали более 1,7 тысячи человек.
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