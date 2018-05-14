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Общество

Премьер поручил оказать адресную помощь пострадавшим жителям Ляйляка

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил оказать адресную помощь пострадавшим от селей в Ляйлякском районе Баткенской области, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, глава кабмина провел совещание с руководителями профильных государственных органов по вопросу ликвидации последствий селей.

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Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов сообщил, что в пяти населенных пунктах пострадало 11 домов и 4 социальных объекта. Под угрозой частичного смыва находится 4 транспортных моста.

Он также сообщил, что в настоящее время мобилизована вся необходимая спецтехника, задействовано около 200 человек из числа сотрудников МЧС и местного населения. В населенных пунктах, пострадавших от селей, проводят работу по восстановлению энергоснабжения, расчистке дорог и обеспечению граждан питьевой водой.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил в оперативном порядке завершить восстановительные работы и принять меры по предупреждению и защите населенных пунктов от возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Необходимо в короткие сроки осуществить мониторинг всех районов, где есть угроза повышения уровня воды. Руководители соответствующих госорганов и органов местного самоуправления должны уделить самое пристальное внимание проведению берегоукрепительных работ и разъяснительной работе с населением о важности страхования жилья. Это позволит гражданам получать более эффективную, адресную помощь при возмещении ущерба, причиненного природной стихией», — сказал премьер-министр.
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