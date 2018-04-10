Избиение в Ноокате. Пострадавший написал встречное заявление

Пострадавший по делу об избиении в Ноокатском районе Ошской области написал встречное заявление. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Ошском городском суде.

Уточняется, что меру пресечения суд избрал шестерым подозреваемым по делу.

«Троим суд избрал меру пресечения с содержанием под стражей в СИЗО-5. Они будут под арестом на все время следствия. Еще троим суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Это связано с тем, что потерпевший парень написал встречное заявление», — сообщили в суде.