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Общество

Избиение в Ноокате. Пострадавший написал встречное заявление

Пострадавший по делу об избиении в Ноокатском районе Ошской области написал встречное заявление. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Ошском городском суде.

Уточняется, что меру пресечения суд избрал шестерым подозреваемым по делу.

«Троим суд избрал меру пресечения с содержанием под стражей в СИЗО-5. Они будут под арестом на все время следствия. Еще троим суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Это связано с тем, что потерпевший парень написал встречное заявление», — сообщили в суде.

В селе Бостон сельского округа Гулистан Ноокатского района Ошской области местные жители жестоко избили 32-летнего мужчину. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В этот же день был избит другой парень и его девушка. Причиной инцидента стало то, что парня приревновали к односельчанке. 
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