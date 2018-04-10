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Общество

Министр ВД Улан Исраилов рассказал о реформе в ведомстве

На заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша депутат Искендер Матраимов поинтересовался, как проходит реформа в МВД и каковы ее результаты.

По словам министра внутренних дел КР Улана Исраилова, благодаря реформам улучшилась раскрываемость преступлений.

«Как известно, мы создали шесть служб. Начали усиленную работу по приостановленным делам. Оптимизирована работа штата. Вновь разделили патрульную службу и ГУОБДД», — сообщил министр.

Напомним, бывший президент Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции 31 марта назвал Улана Исраилова единственным руководителем-реформатором.

Улан Исраилов назначен главой МВД в ноябре 2016 года.
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