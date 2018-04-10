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Общество

Бишкекский лесопарк разобьют не для досуга горожан. А зачем?

Столичная мэрия разработала проект «Бишкекский лесопарк», сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, организовать его поручено в южной части города, в предгорье, на землях Таш-Добонского айыльного аймака Аламудунского района Чуйской области на территории 2 тысячи 660 гектаров.

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Проект предусматривает создание лесного массива с интересными ландшафтными экспозициями и применением насаждений тех видов, которые позволят укрепить склоны. Там появятся орешник, липняк, сосновый бор, березовая роща, можжевеловый лес.

«Также предусмотрено обеспечение зеленых насаждений поливом. При проработке данного вопроса самым оптимальным признан вариант с организацией самотечного водопровода», — добавили в мэрии.

«По словам профессора Эмиля Шукурова, идея создания городского лесопарка была предложена еще в 1980-х, и данная территория была выделена для создания лесополосы. В 1990-х проект был достаточно разработан и согласован с учетом консультаций специалистов. Однако из-за недостаточного финансирования его не удалось реализовать», — отметили в муниципалитете.

Эмиль Шукуров подчеркнул, что главная миссия лесопарка — улучшение климатических условий, а не создание места для досуга горожан.
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