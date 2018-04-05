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Общество

Забастовка дальнобойщиков прекращена, уверяет Минтранс

Водители большегрузных автомобилей прекращают забастовку. С сегодняшнего дня фуры начали проезжать на юг республики. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По их данным, накануне с бастующими на посту «Сосновка» дальнобойщиками встретились заместитель министра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев и директор Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбек Бекмуратов. Водители объявили чиновникам свои требования. Они выступают против страховки, которая стоит 60 тысяч сомов. Если же страхования не избежать, то водители просят включить в указанную сумму страхование их жизни и автотранспорта. Кроме того, дальнобойщики потребовали навести порядок в работе операторов весогабаритного контроля.

Чиновники ответили на все вопросы, отметили в ведомстве. Что касается вопросов работы пунктов весогабаритного контроля, то на месте провели эксперимент. Анарбек Бекмуратов вместе с водителями провели контрольной замер весогабаритных параметров одной из груженых фур. Данные двухразового взвешивания дали один и тот же результат с допустимыми отклонениями.

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«Соответственно, вопрос о недостоверности весогабаритных параметров на весах в «Сосновке» был снят. По итогам встречи стороны решили снимать все спорные вопросы путем переговоров. 5 апреля более 30 бензовозов с ГСМ продолжили путь на юг. На сегодня проезд всех транспортных средств осуществляется в штатном режиме», — заключили в Минтрансе.

Опровергли в ведомстве и заявления о том, что на юге республики ощущается дефицит ГСМ. В пресс-службе Минтранса заверили, что в дни забастовки на юг республики проезжали бензовозы ряда фирм под охраной. Кроме этого, по состоянию на 23 марта, на юг республики по железной дороге доставили по льготным тарифам 1 тысячу 692 тонны ГСМ. Кроме этого, из России в Джалал-Абад доставлено 9 тысяч 50 тонн, в Кызыл-Кию — 450 тонн.
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