Детский комплекс «Алтын балалык» вернут мэрии Чолпон-Аты

Детский реабилитационный комплекс «Алтын балалык» вернут мэрии Чолпон-Аты, сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, 12 марта 2018 года Иссык-Кульский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании недействительными сделок купли-продажи земельных участков, ранее принадлежавших комплексу «Алтын балалык».

Со вступлением данного решения суда в законную силу прокуратура Иссык-Кульского района решит вопрос о возврате указанных земель в муниципальную собственность мэрии Чолпон-Аты.

Отмечается, что в декабре 2000 года на основании поддельных решений Чолпон-Атинской городской управы и Иссык-Кульской райгосадминистрации из земель детского комплекса 2,7 гектара было предоставлено гражданке У.А., которые в последующем были разделены на 26 участков и распроданы.