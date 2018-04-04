16:31
USD 68.43
EUR 84.28
RUB 1.19
Общество

Детский комплекс «Алтын балалык» вернут мэрии Чолпон-Аты

Детский реабилитационный комплекс «Алтын балалык» вернут мэрии Чолпон-Аты, сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры.

Читайте по теме
Комплекс «Алтын балалык» на берегу Иссык-Куля хотят отдать инвестору

По его данным, 12 марта 2018 года Иссык-Кульский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании недействительными сделок купли-продажи земельных участков, ранее принадлежавших  комплексу «Алтын балалык».

Со вступлением данного решения суда в законную силу прокуратура Иссык-Кульского района решит вопрос о возврате указанных земель в муниципальную собственность мэрии Чолпон-Аты.

Отмечается, что в декабре 2000 года на основании поддельных решений Чолпон-Атинской городской управы и Иссык-Кульской райгосадминистрации из земель детского комплекса 2,7 гектара было предоставлено гражданке У.А., которые в последующем были разделены на 26 участков и распроданы.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Комплекс «Алтын балалык» на берегу Иссык-Куля хотят отдать инвестору
Наталья Никитенко предлагает «Алтын Балалык» сделать здравницей для детей с ОВЗ
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Транспортное лобби. Список тех, в&nbsp;чьих руках маршруточный бизнес Бишкека Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Бизнес
Оцените удобство платежных терминалов MegaCom Оцените удобство платежных терминалов MegaCom
Блокчейн в&nbsp;Кыргызстане возможен. Законодательство к&nbsp;нему дружелюбно Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно
Вас ждут СКИДКИ и&nbsp;крутые ПОДАРКИ на&nbsp;открытии нового O!Store в&nbsp;ЦУМе Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе
Сотрудники международных аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; вышли на&nbsp;субботник Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник