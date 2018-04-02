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Общество

Всего минута — и нет проблем. Ученые изобрели эластичный клей, заживляющий раны

Высокоэластичный хирургический клей MeTro, который быстро уплотняет раны без потребности в швах, может трансформировать работу хирургических операций. Результаты тестирования чудо-клея опубликовал Science Translational Medicine под авторством ученых из Австралийского университета в Сиднее.

MeTro содержит белки, которые под воздействием ультрафиолетовых лучей превращаются в упругий, но прочный материал. После впрыскивания в рану MeTro полностью запечатывает ее в течение минуты. После этого вещество постепенно рассасывается и восстанавливает разорванные ткани. Ученые отметили, что в дальнейшем клей поможет избавиться от необходимости накладывать швы или металлические скобы, которые долгое время используют хирурги. Кроме того, он может стать незаменимым в экстренных случаях. Например, при автокатастрофах.

Высокая эластичность MeTro делает его идеальным для герметизации ран в органах, которые постоянно расширяются и сокращаются — например, в легких и сердце, в артериях. Материал также можно использовать для ран в труднодоступных местах.

Еще одна уникальная особенность клея: его можно запрограммировать на определенное время рассасывания в ране, чтобы дать организму возможность успеть заживить рану. Клеевая пробка может рассосаться за несколько часов или месяцев. Ученые протестировали клей на раненых легких и других внутренних органах лабораторных свиней, а также на поврежденных артериях. Во всех случаях клей успешно выдержал тестирование.
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