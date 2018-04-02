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Общество

Страховщики автотранспорта: Очередей из водителей бусов за полисом нет

Очередей из водителей такси и маршруток, желающих оплатить страховку, сегодня нет. Об этом ИА «24.kg» заявил председатель правления Национальной страховой компании (НСК) Энвер Хавазов.

По его словам, в страховой компании на приобретение полиса сейчас не больше ста человек. По стране, как отмечает Энвер Хавазов, таких желающих наберется чуть больше тысячи.

«По существующим данным, забастовка организована только по причине «короткого срока» для получения полисов обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами. Тарифы и суммы — второй, а может, и третий вопрос», — сказал Энвер Хавазов.

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Он добавил, что кампания об уплате страхового полиса стартовала давно, а предупреждение, что с 1 апреля будут штрафовать, запущено по центральным телеканалам, в частности по ОТРК, 7-10 дней назад. «Так что время купить страховку было», — сказал Энвер Хавазов.

Напомним,  сегодня маршрутки не вышли не работу. В Бишкеке образовался транспортный коллапс. Вице-мэр Геннадий Милицкий назвал протест провокацией.
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