В ГУВД Бишкека пояснили, почему «Орион» усиленно охраняют. Провокаций боятся

Сотрудники милиции обеспечивают порядок вокруг столичного отеля. В ГУВД Бишкека рассказали, почему сегодня предприняты усиленные меры безопасности по периметру отеля «Орион».

По данным ведомства, к съезду партии СДПК приковано повышенное внимание широкой общественности. Чтобы не допустить возможные провокации, сотрудники милиции вышли на усиление. Ранее штаб социал-демократов официально обратился в ГУВД столицы с просьбой обеспечить общественный порядок у отеля.

Напомним, сегодня в «Орионе» проходит XVII съезд СДПК. На повестке дня один вопрос — избрание лидера партии.