Бишкекчан встревожило большое скопление сотрудников милиции у отеля «Орион»

Читатель просит уточнить, почему с самого раннего утра у столичного отеля «Орион» сегодня наблюдается большое скопление сотрудников милиции. Он прислал в ИА «24.kg» видео.

Как отмечает очевидец, помимо милиции, с семи утра к отелю стали подвозить людей, много мужчин в штатском со сторожевыми овчарками.

Напомним, сегодня в отеле «Орион» пройдет съезд партии СДПК. На повестке дня один вопрос — избрание лидера политической организации, Очевидно, что им станет экс-президент страны Алмазбек Атамбаев.

На форум приглашены 190 делегатов из всех регионов Кыргызстана. Ранее в штабе СДПК отмечали, что делегатов на съезд выбирали первичные ячейки. Среди них нет, например, брата президента Кыргызстана Асылбека Жээнбекова. Он ранее входил в политсовет СДПК. Однако на съезд его не пригласили.

Съезд СДПК пройдет за закрытыми для прессы дверями.