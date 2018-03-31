Съезд СДПК. Служащие «Ориона» не впустили журналистов на территорию отеля

Служащие отеля «Орион» отказались впустить на территорию и вовнутрь журналистов, прибывших освещать работу XVII съезда партии СДПК. Менеджемент комплекса не объясняет причин такого решения.

Представители СМИ вынуждены находиться на улице, за забором отеля, в котором уже начал свою работу форум социал-демократов.

Ранее в штабе политической организации сослались на то, что зал не может вместить всех желающих. На съезд прибыли 190 делегатов из всех регионов страны. Однако известно, что четверых из них не пустили на съезд. Не участвует в работе форума СДПК и брат президента Кыргызстана, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Ожидается, что в полдень на все вопросы журналистов ответит вновь избранный лидер СДПК Алмазбек Атамбаев.