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Общество

Следствие по делу экс-депутата Каныбека Осмоналиева завершено

Следствие по делу экс-депутата Каныбека Осмоналиева завершено и передано в суд. Об этом ИА «24.kg» сообщил он сам.

По словам бывшего парламентария, дело в производство принял Первомайский районный суд. Заседание назначено на 6 апреля. Его обвиняют по двум статьям: «Злоупотребление служебным положением» и «Взятка» УК КР.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства образования и науки и Кыргызско-Российского Славянского университета по факту незаконного зачисления 24 абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года возбуждено 12 мая 2014 года.

По данным Генпрокуратуры, следствие выяснило, что абитуриентов зачислили в университет по просьбе депутата фракции «Ар-Намыс» Каныбека Осмоналиева. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде и называет уголовное дело преследованием и политическим заказом.
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