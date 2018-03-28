Торговые центры Бишкека. Кто и как проверяет их безопасность

Трагедия в Кемерово, где в огне погибли 64 человека, заставила задуматься и о безопасности бишкекчан. Горожане задались вопросами, насколько безопасны столичные торговые центры, кто дает разрешение на строительство и кто их проверяет. Об этом ИА «24.kg» рассказал начальник управления противопожарной безопасности Госэкотехинспекции (ГИЭТБ) Кыргызстана Таалай Омурзаков.

— Кто проверяет соблюдение противопожарных норм при строительстве торговых центров?

Читайте по теме Трагедия в Кемерово. Депутаты Жогорку Кенеша требуют проверить торговые центры

— Строительство любого объекта начинается с разрешений. Частный предприниматель, намеревающийся построить торговый комплекс, должен обратиться в Госагентство по архитектуре и строительству — Бишкекглавархитектуру. Она запрашивает материалы у всех служб. Разрабатывается проект на строительство. Он проходит экспертизу на соответствие строительным нормам, пожарным в том числе. Заключение дает МЧС КР. Только после всех экспертиз и одобрения соответствующих ведомств выдается разрешение на строительство. Тогда наступает функция надзора по ранее согласованному и утвержденному проекту.

— Во время строительства проводятся проверки соблюдения противопожарных норм?

— Строительство контролирует управление архитектурно-строительного надзора ГИЭТБ. Оно проверяет соответствие строительных материалов, нет ли отклонений от проекта. По завершении строительства архитектурно-строительный надзор вводит объект в эксплуатацию.

При строительстве наше управление пожарной безопасности имеет право проводить проверки, чтобы не возникали чрезвычайные ситуации. Но мы можем их проводить только с разрешения Министерства экономики.

В 2017 году ГИЭТБ проверила 20 торгово-развлекательных центров в Бишкеке. За невыполнение требований и норм пожарной безопасности выписали штрафов на 80 тысяч сомов.

— Стало привычным использовать в строительстве новые «модные» отделочные материалы. Но, как показывает практика, они не пожароустойчивые. Проходят ли они экспертизу?

— Да, согласен. Раньше использовали такие материалы. Однако в 2016 году принят Закон «Об обеспечении пожарной безопасности», в котором очень жестко прописаны требования к горючим материалам. Например, если до 2016-го разрешалось применение пенопласта, то теперь материал под запретом. Перечень строительных материалов есть в той проектно-технической документации, что проходит экспертизу, в том числе и в области пожарной безопасности. Если есть отклонения от норм, при проведении экспертизы такие материалы просто не получат добро.

— Планируются ли проверки торговых центров в связи с событиями в Кемерове?

— В Законе «О проверках субъектов предпринимательства» прописаны ограничения на их проведение. Например, торговые центры, базары, места массового скопления людей мы можем проверять раз в год. Разрешение мы согласовываем с Министерством экономики. Мы уже направили письмо в Минэкономики на разрешение внеплановых проверок.

В республике 134 крупных торгово-рыночных и развлекательных комплекса.

Госэкотехинспекция в 2017-м проверила 96 торгово-рыночных комплексов. За невыполнение норм пожарной безопасности 46 должностных и юридических лиц оштрафовали на 820 тысяч сомов.

— Это законом не запрещается и даже приветствуется. Но мы все равно получаем разрешение у Минэкономики. Прикладываем письменное заявление от руководства торгового центра.

— Какие нарушения в основном выявляете?

— Отсутствие первичных средств тушения пожара (огнетушителей), неработающие автоматические системы обнаружения и тушения, загромождение эвакуационных выходов. Выявляем нарушения в монтаже электропроводки. Администрации дается 30 дней на их исправление. Потом проводится контрольная проверка. Если наши требования не выполнены, выписывается штраф до 50 тысяч сомов.