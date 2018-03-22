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Общество

Жестокое избиение восьмилетней девочки. Нашлась ее мать

У восьмилетней девочки, которую избила мачеха, нашлась мать и родственники с ее стороны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Аламудунском районном управлении соцразвития.

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По их данным, пострадавшая девочка выписана из больницы и вместе со своим десятилетним братом находится в реабилитационном центре в Бишкеке.

«Через некоторое время определим будущее детей. Лишать родительских прав биологическую мать не планируется: нет оснований», — отметили в управлении.

Девочка проживала в Маевке. В ночь на 11 марта она поступила в детскую больницу с синяками и гематомами. По факту ее избиения УВД Аламудунского района возбудило уголовное дело. Позже мачеху заключили под стражу. Двое младших ее детей остаются в доме ребенка.
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