Как я снимал «ночную бабочку»

Наверное, у каждого бывают в жизни моменты, когда хочется новых, незабываемых впечатлений. Мне повезло: благодаря своей профессии не страдаю от их нехватки. Однако новое редакционное задание по эмоциональным переживаниям затмило все предыдущие. Мне поручили… снять проститутку и оценить особенности этого процесса.

Век информации

Опыта у меня в этом деле никакого: даже во времена одинокой молодости не пользовался услугами жриц любви. Друзей-знатоков тоже не осталось. Пришлось вспоминать, что когда-либо от кого-то слышал. Посетил так называемые пятачки на определенных улицах. К сожалению (или к счастью), таковых там не нашел. Обратился к одной прохожей в короткой юбке и едва увернулся от пощечины. Оказалось, студентка.

Фото из Интернета

Тут меня осенило: XXI век, девушки с пониженной социальной ответственностью освоили Интернет. И точно! Найти сайт с предложением интим-услуг не составило труда. В Сети их три-четыре – и это только для Бишкека. На первом же застрял часа на три. В наличии более 250 анкет. Пока все изучил, подскочило давление. Цены – от одной до семи тысяч сомов в час и от пяти до 25 тысяч за ночь. Некоторые дамы принимают только на своей территории, другие не прочь приехать. Возраст – от 18 до 42 лет (основная масса – от 19 до 24). Диапазон услуг у многих широкий. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Некоторые предупреждают: с пьяными дел не имеют.

На страницах анкет немало отзывов клиентов. Один поведал, что обращался ко всем девушкам с сайта, но впечатлили его только две. Непонятно, завидовать ему или сочувствовать.

Многие интересуются, принадлежат ли фотографии в анкетах девушкам или скачаны из Сети. Видимо, опасаются, что за ними скрываются не жрицы любви, а банда амбалов. Приедешь на свидание – останешься без почки.

Первый блин комом

Рискнул и позвонил одной «ночной бабочке».

- Добрый вечер, - начал вежливо, - вы сегодня работаете?

- Чего?! – возмутилась та, обозвала меня нехорошим словом и бросила трубку.

В другой раз решил действовать осторожнее:

- Здрасьте, я по объявлению с сайта. Правильно попал?

- Да, - сказала девушка и сразу продиктовала адрес.

- Когда можно приехать? - обрадовался я.

- Когда удобно.

Отправился немедленно. Квартира расположена недалеко от центра, в неприметной пятиэтажке.

Как на экзамене

Встретила меня симпатичная девушка. Представилась Верой (имя изменено. – Прим. ИА «24.kg»). Думал, улыбнется, но та была холодна. Протянул деньги. «Проходите в спальню и раздевайтесь», - велела она.

Уселся на кровати. Кроме нее в комнате был только стол.

- Раздевайтесь, что же вы? - удивилась девушка.

У меня задрожали коленки, подкатил ком к горлу, проступил пот и участился пульс. Почувствовал себя школьником, не готовым к экзамену.

- Погодите. Давайте лучше поговорим, - предложил я.

- О чем? - спросила Вера с тревогой в голосе. – Наше время пошло.

- Ну и хорошо. Проведем его в беседе. У вас ведь бывают клиенты, которым не хватает общения?

- Часто, - сказала девушка. – Бывает, им некому выговориться. А со мной они спокойно изливают душу, так как уверены, что мы больше не встретимся. У многих проблемы в семье. А какие у вас?

- С женщинами. Сегодня вы хотите одно, завтра – другое. Когда вам это дают, все равно недовольны. Как вас понять?

- Не только вас мучает этот вопрос. Мало тех, кого бы он не волновал, - тотчас ответила Вера.

В воздухе повисла неловкая пауза.

- Как думаете, я симпатичный? - задал первый пришедший в голову вопрос.

- Не урод, но не в моем вкусе. Мне нравятся молодые, стройные, безбашенные, - уточнила она.

Выход из положения

Постепенно разговорились, и она рассказала о себе. Ей 21 год, родом из Бишкека, старший ребенок в многодетной семье. Образование среднее специальное. Найти работу по профессии, говорит, оказалось невозможно. Сидеть на шее у родителей тоже не вариант. Год назад в качестве крайней меры занялась проституцией.

- Похоже, прибыльное дело, - сказал я, заметив, что ей позвонили в третий раз за пять минут.

- Звонят часто, но мало кто приходит. Вы первый за последние несколько дней, - печально сообщила жрица любви.

Тут в дверь постучали: пришел еще кто-то. Оказалось, это клиент к подруге моей новой знакомой.

- Снимаем двухкомнатную квартиру на пару. Платим 40 тысяч сомов в месяц. Могли бы снимать на окраине, где дешевле, но туда вообще никто не поедет, - сказала она.

Фото из Интернета

Летом клиентов больше, а сейчас мертвый сезон. Пришлось снизить цену, но заработать все равно не удается. Должна за квартиру уже 30 тысяч сомов.

- Клиенты обижают? - спросил я.

- В основном нет. Встреч с грубиянами стараюсь избегать. Когда приходит клиент, выглядываю в окно. Если чем-то не нравится, не впускаю, - сказала девушка. - Иногда уже в квартире человек начинает вести себя неадекватно. Дело доходит до драки.

- А с милиционерами какие отношения?

- Нормальные. Некоторые грозятся оштрафовать и задержать на трое суток. Но нам удается убедить их не делать этого.

Еще я выяснил, что у нее есть молодой человек.

Знакомы с парнем больше трех лет. О моей работе не знает. Вера

- Хотели бы завести ребенка? - спросил я.

- Конечно! – оживилась она. - У меня же несколько младших братьев и сестер, есть опыт в воспитании малышей.

- В вашем возрасте многие о детях не думают. Предпочитают жить для себя.

- Ну и дураки.

Мы посидели еще чуть-чуть, беседуя на нейтральные темы. В целом я провел там полчаса.

Цена вопроса

В таких случаях принято писать, какое плохое у нас государство, раз некоторые девушки, чтобы выжить, вынуждены заниматься проституцией. Действительно: чем лучше будет в стране с экономикой, чем больше будет создаваться рабочих мест, тем меньше будет жриц любви. Но мечтать о полном искоренении этой «профессии» глупо. Не зря ее называют древнейшей. Работницы коммерческого секса есть даже в процветающих странах. Не все торгуют телом из безысходности. Кое-кому это нравится, и они не стыдятся своего занятия.

В ряде европейских стран проституция официально легализована. В отрасли заняты сотни тысяч девушек. Они объединяются в профсоюзы, платят налоги и получают пенсию. Их защищает закон. Оборот бизнеса составляет несколько миллиардов евро в год.

В Кыргызстане организация и содержание притонов для занятия проституцией преследуются законом. По данным ГУВД Бишкека, с начала 2018-го в столице выявили два таких притона, и по этим фактам возбудили уголовные дела. На профилактический учет поставили 64 жрицы любви, продвигающие свои услуги через Интернет.

Сама торговля телом у нас не запрещена, но и не разрешена. Неужели из-за восточной стыдливости?