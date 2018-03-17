Как я снимал «ночную бабочку»

Наверное, у каждого бывают в жизни моменты, когда хочется новых, незабываемых впечатлений. Мне повезло: благодаря своей профессии не страдаю от их нехватки. Однако новое редакционное задание по эмоциональным переживаниям затмило все предыдущие. Мне поручили… снять проститутку и оценить особенности этого процесса.
Век информации
Опыта у меня в этом деле никакого: даже во времена одинокой молодости не пользовался услугами жриц любви. Друзей-знатоков тоже не осталось. Пришлось вспоминать, что когда-либо от кого-то слышал. Посетил так называемые пятачки на определенных улицах. К сожалению (или к счастью), таковых там не нашел. Обратился к одной прохожей в короткой юбке и едва увернулся от пощечины. Оказалось, студентка.
На страницах анкет немало отзывов клиентов. Один поведал, что обращался ко всем девушкам с сайта, но впечатлили его только две. Непонятно, завидовать ему или сочувствовать.
Многие интересуются, принадлежат ли фотографии в анкетах девушкам или скачаны из Сети. Видимо, опасаются, что за ними скрываются не жрицы любви, а банда амбалов. Приедешь на свидание – останешься без почки.
Первый блин комом
Рискнул и позвонил одной «ночной бабочке».
- Добрый вечер, - начал вежливо, - вы сегодня работаете?
- Чего?! – возмутилась та, обозвала меня нехорошим словом и бросила трубку.
В другой раз решил действовать осторожнее:
- Здрасьте, я по объявлению с сайта. Правильно попал?
- Да, - сказала девушка и сразу продиктовала адрес.
- Когда можно приехать? - обрадовался я.
- Когда удобно.
Отправился немедленно. Квартира расположена недалеко от центра, в неприметной пятиэтажке.
Как на экзамене
Встретила меня симпатичная девушка. Представилась Верой (имя изменено. – Прим. ИА «24.kg»). Думал, улыбнется, но та была холодна. Протянул деньги. «Проходите в спальню и раздевайтесь», - велела она.
Уселся на кровати. Кроме нее в комнате был только стол.
- Раздевайтесь, что же вы? - удивилась девушка.
У меня задрожали коленки, подкатил ком к горлу, проступил пот и участился пульс. Почувствовал себя школьником, не готовым к экзамену.
- Погодите. Давайте лучше поговорим, - предложил я.
- О чем? - спросила Вера с тревогой в голосе. – Наше время пошло.
- Ну и хорошо. Проведем его в беседе. У вас ведь бывают клиенты, которым не хватает общения?
- Часто, - сказала девушка. – Бывает, им некому выговориться. А со мной они спокойно изливают душу, так как уверены, что мы больше не встретимся. У многих проблемы в семье. А какие у вас?
- С женщинами. Сегодня вы хотите одно, завтра – другое. Когда вам это дают, все равно недовольны. Как вас понять?
- Не только вас мучает этот вопрос. Мало тех, кого бы он не волновал, - тотчас ответила Вера.
В воздухе повисла неловкая пауза.
- Как думаете, я симпатичный? - задал первый пришедший в голову вопрос.
- Не урод, но не в моем вкусе. Мне нравятся молодые, стройные, безбашенные, - уточнила она.
Выход из положения
Постепенно разговорились, и она рассказала о себе. Ей 21 год, родом из Бишкека, старший ребенок в многодетной семье. Образование среднее специальное. Найти работу по профессии, говорит, оказалось невозможно. Сидеть на шее у родителей тоже не вариант. Год назад в качестве крайней меры занялась проституцией.
- Похоже, прибыльное дело, - сказал я, заметив, что ей позвонили в третий раз за пять минут.
- Звонят часто, но мало кто приходит. Вы первый за последние несколько дней, - печально сообщила жрица любви.
Тут в дверь постучали: пришел еще кто-то. Оказалось, это клиент к подруге моей новой знакомой.
- Снимаем двухкомнатную квартиру на пару. Платим 40 тысяч сомов в месяц. Могли бы снимать на окраине, где дешевле, но туда вообще никто не поедет, - сказала она.
Летом клиентов больше, а сейчас мертвый сезон. Пришлось снизить цену, но заработать все равно не удается. Должна за квартиру уже 30 тысяч сомов.
- Клиенты обижают? - спросил я.
- В основном нет. Встреч с грубиянами стараюсь избегать. Когда приходит клиент, выглядываю в окно. Если чем-то не нравится, не впускаю, - сказала девушка. - Иногда уже в квартире человек начинает вести себя неадекватно. Дело доходит до драки.
- А с милиционерами какие отношения?
- Нормальные. Некоторые грозятся оштрафовать и задержать на трое суток. Но нам удается убедить их не делать этого.
Еще я выяснил, что у нее есть молодой человек.
Знакомы с парнем больше трех лет. О моей работе не знает.Вера
- Хотели бы завести ребенка? - спросил я.
- Конечно! – оживилась она. - У меня же несколько младших братьев и сестер, есть опыт в воспитании малышей.
- В вашем возрасте многие о детях не думают. Предпочитают жить для себя.
- Ну и дураки.
Мы посидели еще чуть-чуть, беседуя на нейтральные темы. В целом я провел там полчаса.
Цена вопроса
В таких случаях принято писать, какое плохое у нас государство, раз некоторые девушки, чтобы выжить, вынуждены заниматься проституцией. Действительно: чем лучше будет в стране с экономикой, чем больше будет создаваться рабочих мест, тем меньше будет жриц любви. Но мечтать о полном искоренении этой «профессии» глупо. Не зря ее называют древнейшей. Работницы коммерческого секса есть даже в процветающих странах. Не все торгуют телом из безысходности. Кое-кому это нравится, и они не стыдятся своего занятия.
В ряде европейских стран проституция официально легализована. В отрасли заняты сотни тысяч девушек. Они объединяются в профсоюзы, платят налоги и получают пенсию. Их защищает закон. Оборот бизнеса составляет несколько миллиардов евро в год.
В Кыргызстане организация и содержание притонов для занятия проституцией преследуются законом. По данным ГУВД Бишкека, с начала 2018-го в столице выявили два таких притона, и по этим фактам возбудили уголовные дела. На профилактический учет поставили 64 жрицы любви, продвигающие свои услуги через Интернет.
Сама торговля телом у нас не запрещена, но и не разрешена. Неужели из-за восточной стыдливости?
Судя по всему, здесь, как и в других отраслях теневой экономики, крутятся немалые деньги. Значит, кому-то это выгодно.