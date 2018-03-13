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Общество

В Бишкеке прошел флешмоб #знайсвоиправа

В Бишкеке прошел флешмоб #знайсвоиправа, посвященный Дню прав человека.

По словам регионального директора международной тюремной реформы по Центральной Азии Азамата Шамбилова, мероприятие направлено на повышение осведомленности граждан о правах человека.

«Знай свои права» — это первая кампания, которую запускают в Центральной Азии. В будущем ее продолжат в других странах. Цель — продвижение основополагающих прав человека, тех прав, которые прописаны во Всеобщей декларации прав человека. В этом году мир празднует ее 70-летие. Флешмоб призван привлечь к декларации внимание всех», — рассказал Азамат Шамбилов.
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