В Бишкеке прошел флешмоб #знайсвоиправа, посвященный Дню прав человека.

По словам регионального директора международной тюремной реформы по Центральной Азии Азамата Шамбилова, мероприятие направлено на повышение осведомленности граждан о правах человека.

«Знай свои права» — это первая кампания, которую запускают в Центральной Азии. В будущем ее продолжат в других странах. Цель — продвижение основополагающих прав человека, тех прав, которые прописаны во Всеобщей декларации прав человека. В этом году мир празднует ее 70-летие. Флешмоб призван привлечь к декларации внимание всех», — рассказал Азамат Шамбилов.