Гражданина Японии услышали. Совет безопасности взял на контроль его обращение

Обращение гражданина Японии Матсуды Синдзи к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову взяли на контроль в секретариате Совета безопасности КР.

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По данным пресс-службы главы государства, 19 февраля уголовное дело, возбужденное ранее на основании обращения руководителя Японского благотворительного фонда «Кыял» Матсуды Синдзи, возвращено на досследование для восполнения пробелов следствия.

По итогам проверки старшие помощники прокурора Первомайского района Бишкека Б.Доктурбеков и М.Сооронкулов привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее Матсуда Синдзи просил президента Кыргызстана оказать помощь в возврате денег в благотворительный фонд «Кыял».

После обращения к президенту секретариат Совбеза изучил подробности проведенного следствия, после чего старших помощников прокурора привлекли к дисциплинарной ответственности. Уголовное дело возвращено на доследование. Ответственность следователя УВД Первомайского района А.Аманалиева рассмотрят по итогам изучения возвращенного на доследование уголовного дела.

Ход дальнейшего расследования взял на контроль секретариат Совбеза.