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Общество
Сюжет: Противостояние на Макмале (11)

Жители бьют тревогу: «Макмал алтын» погубил экологию района

Жители Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области жалуются на то, что 33-летняя работа фабрики «Макмал алтын» нанесла экологии района большой урон. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По их словам, урон сказывается и на здоровье казарманцев. Жители рано стареют и часто страдают гипертонией.

Наши аксакалы доживают только до шестидесяти. В день умирают три-четыре человека. Большинство из них онкологические больные. Наши люди вымирают. Радиация очень высокая, дети рождаются недоношенными или с инвалидностью. У нас все факты собраны. Туристы не заежают к нам, так как знают о высоком уровне радиации.

Председатель айылного кенеша села Атай Уланбек Шерипов

Участники пресс-конференции отметили, что в радиусе 30 километров от комбината даже не растет трава. Казарманцы выкупают корм для скота в других районах.

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«Мы детей не пускаем из дома без лекарств. Потому что они могуть в любое время потерять сознание. В районе 22 тысячи жителей. Золоторудный комбинат, кроме вреда, нам ничего не оставил. У нас ни дорог, ни хороших социальных объектов. Вторая фабрика нам не нужна», — сказала председатель женского совета Бурулбубу Садыбакасова.

По их данным, одно из хвостохранилищ «Макмал алтына» находится в аварийном состоянии.

«Новая фабрика находится в трех километрах от населенного пункта. А должна быть в 40 километрах. Нам не показали результаты экологической экспертизы и другие разрешительные документы на строительство. Местное население не даст работать этой фабрике», — сказал лидер молодежи района Болот уулу Максат.

Напомним, жители района провели два митинга, требуя приостановить работу завода. На прошлой неделе они ворвались на территорию компании «Джи Эл Макмал девелопинг» и разрушили ограждение.
10 марта намерены еще раз выйти на акцию протеста.
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