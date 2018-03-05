Ситуация на Макмале: жители грозят новыми митингами

Если в ближайшее время золотоизвлекательная компания в Тогуз-Тороузском районе не приостановит свою деятельность, жители снова выйдут на митинг. Об этом на пресс-конференции в ИА «24. kg» сообщил председатель айылного кенеша в селе Атай Уланбек Шерипов.

По его словам, все местные жители настроены против работы новой горнорудной компании.

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«Если до 10 марта не остановят ее деятельность, то люди готовы сами полностью разрушить, сжечь здание фабрики. Во избежание кровополития просим ответственных лиц выполнить требование народа. Ведь сам президент сказал, что все природные ресурсы будут разработываться только с разрешения местного населения», — сказал Уланбек Шерипов.

Напомним, жители района два раза провели митинг, требуя приостановить работу фабрики. На прошлой неделе они ворвались на территорию компании «Джи Эл Макмал девелопинг» и разрушили ее ограждение.

Ранее «Кыргызалтын» заключил договор с ОсОО «Куранды девелопинг» об аренде земельного участка на территории «Макмалзолото». На нем планируется строительство абсолютно нового производственного объекта по переработке золотосодержащего сырья со всей республики.

Компания «Куранды девелопинг» и китайский бизнесмен Ян Вэйхун основали компанию «Джи Эл Макмал девелопинг», которая и ведет работы.