В Кыргызстане предлагают ограничить доступ к информации о недвижимости сторонних лиц. Поправки в закнодательство предлагает внести депутат Жогорку Кенеша Рада Туманбаева.

В настоящее время по желанию любого гражданина или лица без гражданства местный регистрационный орган за отдельную плату предоставляет для просмотра регистрационную карточку на недвижимость.

Депутат предлагает предоставлять информацию бесплатно и только по письменному заявлению владельца.

При предоставлении информации третьим лицам Госрегистр обязан в течение трех дней сообщить об этом собственнику.

Кроме того, в целях борьбы с коррупцией предлагается ввести бесплатную электронную регистрацию с выдачей копий электронных документов. Платными останутся только оформление дел и техническое обследование.