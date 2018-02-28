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Общество

В Боомском ущелье закроют одну полосу движения из-за ремонта защитной стены

В Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня 2018 года днем будут перекрывать одну полосу движения из-за ремонта. Об этом сообщили в компании «Кыргыз темир жолу».

По их данным, из-за неблагоприятных погодных условий происходит разрушение улавливающей стены на перегоне Кыямат — Кыркоол — Разъезд 148. В связи с этим работники КТЖ начнут укреплять улавливающую стену на участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт в Боомском ущелье.

«Будут вывозить грунт, разгружать железобетонные блоки и монтировать их. Во избежание аварийных ситуаций на автодороге закроют одну полосу движения с 130-го по 135-й километр», — сообщили в компании.

Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР. Работы будут вести только в светлое время суток при благоприятной погоде.
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