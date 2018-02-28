ГНС: 28 февраля истекает срок подачи ЕНД юридическими лицами

Сегодня, 28 февраля, истекает срок представления Единой налоговой декларации юридическими лицами. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

«В связи с этим ГНС призывает юридических лиц, еще не представивших ЕНД, сделать это до полуночи. Все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 24.00», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, для тех, кто не успевает представить ЕНД в рабочие часы, ГНС продлила время приема до полуночи. Физические лица могут отчитаться о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельном участке до 1 апреля 2018 года.