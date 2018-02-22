Российские школьники открыли остров в Арктике. Его признали в Минобороны

Гидрографическая служба Военно-морского флота Минобороны России признала открытый школьниками из Подмосковья остров Вилькицкий Южный в Арктике. Дети нашли его по снимкам со спутников, сообщила mail.ru.

Первооткрывателей из подмосковной школы в Химках Минобороны возьмет в запланированную на лето арктическую экспедицию к острову. Его 14-летний Артем Макаренко и 15-летняя Валерия Саенко обнаружили, в течение года наблюдая за изменением ледников в Арктике по снимкам с нескольких спутников — 31 января они сообщили о новом объекте на всероссийских юношеских чтениях имени Королева в Самаре.