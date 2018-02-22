Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 22 февраля ясно, временами небольшая облачность. Воздух прогреется до +8 градусов. День увеличился до 10 часов 41 минуты: восход Солнца в 7.49, заход в 18.41.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, можно посмотреть в нашем календаре.

Отключение света, газа, воды

Газа не будет:

в районе, ограниченном улицами Киевской, Тыныстанова, Абдрахманова, проспектом Чуй.

Памятные даты

День работника землеустройства, геодезии и картографии

С 22 февраля 1999 года государственная регистрация сделок с недвижимостью возложена на Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при правительстве (Госрегистр).

Устанавливая дату, правительство Кыргызской Республики приняло во внимание вклад работников землеустройства, регистрации прав на недвижимое имущество, геодезии и картографии в проведении земельной реформы, создании национальной системы регистрации прав на недвижимое имущество, развитии рынка земли и недвижимости, в осуществлении работ по картографии.

Люди, которые меняли мир

Умер известный бард и актер Николай Марусич



22 февраля 2011 года на 60-м году жизни умер автор и исполнитель песен, бард, актер Николай Марусич.

Он родился во Фрунзе в 1951 году. Окончил Свердловское театральное училище, работал актером в театрах драмы в Свердловске, Джамбуле. С 1977 по 1994 год — актер Русского драматического театра Бишкека; в 1994 году открыл частный продюсерский центр «Марко». Кроме работы на театральной сцене, снимался в нескольких десятках художественных фильмах. Им записано семь альбомов, где он выступил не только как исполнитель, но и как автор и композитор.

Посмотрите фильм о Николае Марусиче.

Умер академик Каип Оторбаев

22 февраля 2015 года на 93-м году жизни скончался видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Кыргызской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта Каип Оторбаев.

Каип Оторбаев принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет академик подготовил пять докторов и 18 кандидатов наук.

Свою научно-педагогическую работу академик Каип Оторбаев умело сочетал с общественной деятельностью. Видный ученый дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял республиканский Комитет защиты мира.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке», посвященная памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

— Покажут фильм Виктора Сальвы «Мирный воин».

— В кафе «Счастье» пройдет встреча с психологом «Мамам о младенце». Приглашаются на встречу мамы с грудными детьми до двух лет (можно приходить с ребенком). Встречу проведет Карлыгаш Акимкулова — психолог, врач—педиатр, руководитель центра психотерапии.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут спектакль «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано», а в Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева — трагифарс «Дракон».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише»

Спорт

— Продолжается Спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол, шахматы. В качестве спортсменов себя пробуют преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.

— Состоятся игры студенческой лиги по волейболу. Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к Республиканской универсиаде.

— В спорткомплексе Sun City восемь женских команд из столицы и регионов поборются за кубок Кыргызстана по футзалу.

— Начнутся международные соревнования «Кубок Ала-Тоо-2018» по футболу.

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Жогорку Кенеш, 9.30 — заседание;

— Дом правительства, 14.00 — заседание под председательством премьер-министра;

— Октябрьский суд, 9.00 — суд по имуществу Нарына Айыпа и Чолпон Джакуповой;

— Пресс-центр Жогорку Кенеша, 12.00 — пресс-конференция депутата Экмата Байбакпаева «Кыргызстан — страна зеленой экономики».

Еще сегодня короткий рабочий день, потому что завтра День защитника Отечества.

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