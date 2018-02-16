Ошибочка вышла? Слепого поэта объявили в розыск, но он никуда не сбегал

Слепого поэта, критикующего власти, Темирлана Ормукова милиция объявила в розыск. Об этом сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

Однако поэт никуда не сбегал и находился все время в Бишкеке. Подследственный написал объяснительную. Отметим, его ни разу не приглашали на допросы.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая президента, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился депутат парламента Дастан Бекешев, которого Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции провели проверку. Озвученные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.

Ранее поэта вызывали на допрос в Генеральную прокуратуру за опубликованные в соцсетях сатиритические стихи о ныне экс-президенте Алмазбеке Атамбаеве. Заявление для принятия мер в отношении поэта также направил Дастан Бекешев.

Прокуратура назначила филологическую экспертизу, которая подтвердила факт разжигания поэтом «межрегиональной розни». Следствие по факту завершилось, уголовное дело передали в суд.