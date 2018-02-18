Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Межведомственная комиссия назвала возможные причины аварии на ТЭЦ Бишкека. Как отмечается, к выходу оборудования из строя привели несогласованные действия оперативного персонала. Сотрудники и оборудование ТЭЦ не были готовы к понижению температуры воздуха до −30 градусов. Расследование аварии, из-за которой Бишкек четыре дня оставался фактически без отопления, продолжается.

В Бишкеке у «Белого дома» прошел очередной митинг сторонников оппозиционеров, осужденных по уголовному делу о попытке захвата власти. Главным их требованием остается отставка главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Вторую неделю в Кыргызстане штормит доллар: его курс то начинает расти, то вдруг падает. В итоге Нацбанк впервые в феврале вынужденно провел первую интервенцию, чтобы сгладить такие скачки американской валюты. Всего он купил $5,5 миллиона.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Омурбек Текебаев о жизни в колонии

Фото Игоря Коваленко. Оглашение приговора Омурбеку Текебаеву в районном суде Бишкека 16 августа 2017 года

Осужденный за коррупцию и отбывающий наказание в исправительной колонии № 47 лидер партии «Ата Мекен» остается в центре внимания общественности. Новости, касающиеся персоны Омурбека Текебаева, по-прежнему вызывают большой интерес. ИА «24.kg» взяло интервью у опального политика.

Открой личико, таинственный инвестор!

Новость о начале реализации проекта «Умный город» в Кыргызстане вызвала много вопросов. Общественность смутил соинвестор, выбранный китайскими компаниями Huawei и Beijing China Veterns Lingxin Capital Management. Загадочное ОсОО «Ака минералз энд майнинг» добавило вопросов, когда сразу после тендера сменило название на «АКА Инвест». Но нам удалось найти человека, чья подпись стоит под инвестиционным соглашением по проекту «Умный город». Господин Кудрат Нурмамет ответил на вопросы ИА «24.kg».

История «Белого дома». От основания до наших дней

Фото ЦГА КФФД КР. Здание ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР, город Фрунзе

Мало кто знает, что деньги на строительство здания ЦК Компартии Киргизской ССР во Фрунзе (ныне «Белый дом» в Бишкеке) подарила Москва. Но 10 миллионов рублей (огромные по тем временам деньги) на возведение мраморного гиганта в центре Фрунзе-Бишкека не хватило. А какие еще тайны скрываются в здании, которое за 30 с лишним лет немало пережило и несколько раз переименовывалось? Об этом —

Борьба с коррупцией. Чем рискует президент

Президент Сооронбай Жээнбеков после длительного молчания сделал первые серьезные заявления. Он собрал Совет безопасности и назвал главную проблему Кыргызстана. Оценку сложившейся ситуации, по мнению большинства граждан, он дал правильную. Другой вопрос — что последует дальше. Именно об этом и о том, какие риски ожидают главу государства, размышляет политилог Тамерлан Ибраимов.

В продолжение темы ИА «24.kg» решило опросить политиков и экспертов о том, с чего и с кого начинать новому президенту борьбу с коррупцией. Как оказалось, единого мнения на этот счет у них нет, зато есть интересные предложения, которые можно применить на практике в ближайшее время. Подробнее — в опросе ИА «24.kg».

Машины «скорой» попали в разборки

Фото Министерства здравоохранения. Машины для скорой помощи, находящиеся на базе

В Кыргызстане набирает обороты скандал с новыми машинами скорой медицинской помощи, предназначенными для Бишкека и Оша. Так необходимый двум крупнейшим городам страны транспорт с декабря стоит на автобазе. Чиновники отказываются принимать машины, а поставщик не спешит устранять недостатки. Подробнее об этом — в материале «Скандал с новыми машинами «скорой». Поставщик готов судиться с Минздравом».

Льготное переоформление машин. Когда, где и сколько

ГРС разработала документ, по которому предлагается ввести льготный период на переоформление транспорта, владельцы которого до сих пор используют доверенности. Заместитель директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Усеин Касмалиев рассказал ИА «24.kg», насколько снизится стоимость процедуры, и ответил на другие важные вопросы.

Индиец, которого покорила кыргызская девушка

Фото из личного архива. Бал Ганеш и Нургиза на Иссык-Куле

Бал Ганеш родом из индийского штата Тамилнад. Сейчас работает в Дубае. В Кыргызстан его привела любовь. С будущей супругой Нургизой, гражданкой КР, он познакомился в ОАЭ: девушка искала работу гида-переводчика. «Мы говорили много часов. Она мне рассказывала о своей удивительной родине, культуре», — рассказал в интервью ИА «24.kg» историю знакомства Бал Ганеш.

Экономические итоги января

Национальный статистический комитет подвел итоги социально-экономического развития Кыргызстана в январе. Экономика продолжила рост, вслед за ней потянулись вверх и цены. Подробнее о показателях первого месяца 2018 года — в инфографике и обзоре ИА «24.kg».

Как офицер из Фрунзе с моджахедами воевал

Фото из архива Владимира Славского. В пункте постоянной дислокации в Кундузе

Полковник Владимир Славский защищал Родину более 30 лет. Долгое время служил в Вооруженных силах СССР, затем в Национальной гвардии КР. В канун 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана офицер рассказал в интервью ИА «24.kg», как жил и воевал.

Подростки Кыргызстана увлеклись наркотиками

В Кыргызстане впервые провели исследование по европейской модели «Психоактивные вещества и зависимости среди подростков». В ходе анонимного анкетирования опросили пять тысяч пятнадцатилетних учащихся. Самый высокий уровень употребления психоактивных веществ отмечен в Бишкеке и северном регионе Кыргызстана. Подробнее

Удивительный Кыргызстан. Фотографии читателей

Фото Элзады Саргашкаевой. Цветок айгуль

Мы показали много фотографий из всех уголков нашего красивейшего Кыргызстана. Но Бишкек на них попадается не так часто. Мы немного исправили ситуацию и опубликовали подборки снимков наших читателей, сделанных в столице. Но и другие регионы мы, конечно, не обошли. Давайте удивляться вместе: «Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль».

Зачем наПИНывают родителей школьников

В редакцию ИА «24.kg» продолжают поступать жалобы от родителей школьников. Они не понимают, на каком основании учитель требует принести ПИН. Где его получить, если потребуется? Имеют ли они право не сдавать ПИН учителю?

Мы попытались разобраться в ситуации и ответить на самые злободневные вопросы. Все, что удалось выяснить, — в материале «Злополучный ПИН. Зачем в школах продолжают их требовать».

Рыцари XXI века. И спорт, и история

Фото из личного архива клуба «Гвардия». На бой нельзя надеть доспехи монгольского, а шлем — шведского воина. Рыцари стараются соблюдать историчность образов

В Кыргызстане существует такой необычный вид спорта, как исторический средневековый бой (ИСБ), а развивают его бишкекские рыцари XXI века. В клубе есть два звания: кандидат и боец. Историческое фехтование привлекает многих романтических натур. Скорее всего, из-за образа рыцаря. Но в первую очередь это все-таки тяжелый спорт. Подробнее — в материале «Бишкекские рыцари. Бои без драконов и принцесс».

Как правильно давать взаймы

Знаете ли вы, как правильно давать в долг, чтобы не оказаться обманутым? Оказывается, многие ошибочно полагают, что в качестве гарантии возврата денег достаточно взять собственноручно написанную заемщиком расписку. О том, как правильно давать взаймы и какие при этом необходимо оформлять документы, ИА «24.kg» рассказал юрист Борис Плужник.