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Общество

Вице-премьер: Минсоцразвития занимается только раздачей пособий

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова раскритиковала сегодня на коллегии работу Министерства труда и социального развития КР.

Вы даже не знаете, что такое социальные услуги. Что делают сегодня ваши работники на местах? А ведь это целая армия и самый большой бюджет - 7 миллиардов сомов, а вы не можете обслужить граждан.

Чолпон Султанбекова

«Министерство занимается только тем, чтобы раздать пособия и два раза в неделю проведать одиноких стариков. Все. А остальная часть? Кто занимается детьми непосредственно на местах? Скажите честно!» — призвала вице-премьер, но ответа не получила.

«А кто занимается лицами с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ)? Если бы даже хотели заняться ЛОВЗ, у нас есть для них центры? Нет. Это говорит о том, что мы неправильно ведем политику. Надо пересматривать стандарты. Министерство должно четко дать посылы районам, чем они должны заниматься», — добавила Чолпон Султанбекова.

На коллегии сотрудники министерства рассказали о пилотном проекте по делегированию отдельных функций айыл окмоту.

«Что вы будете делегировать местным органам власти, если даже не знаете, что такое социальные услуги?! Подумайте об этом. Как узнаете, только тогда сможете делегировать функции. Этот пилот ничего не даст, поэтому Минфин отклонил законопроект», — отметила вице-премьер.
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