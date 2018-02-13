Кто подслушивал генерала Таланта Исаева? Прокуратура начала проверку

Материалы по обнаружению прослушивающего устройства в одном из столичных кафе переданы в прокуратуру Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, проводится проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

«Жучок» под столом в кафе 7 февраля обнаружил генерал Талант Исаев — старший брат депутата парламента Каната Исаева, подозреваемого в попытке насильственного захвата власти и содержащегося в СИЗО ГКНБ.

По его словам, на видео видно, как некий молодой человек зашел в заведение незадолго до прихода генерала и вручил официанту некий предмет, который тот и установил, когда принимал заказ.

Депутат фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев, который обедал с Талантом Исаевым, обратился с заявлением в милицию.

Видео изъяли, обслуживающий персонал допросили. Официант признался, что это он установил прослушивающее устройство.