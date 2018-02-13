02:30
-1
USD 68.95
EUR 84.63
RUB 1.19
Общество

Кто подслушивал генерала Таланта Исаева? Прокуратура начала проверку

Материалы по обнаружению прослушивающего устройства в одном из столичных кафе переданы в прокуратуру Бишкека.  Об этом ИА «24.kg» сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, проводится проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

«Жучок» под столом в кафе 7 февраля обнаружил генерал Талант Исаев — старший брат депутата парламента Каната Исаева, подозреваемого в попытке насильственного захвата власти и содержащегося в СИЗО ГКНБ.  

По его словам, на видео видно, как некий молодой человек зашел в заведение незадолго до прихода генерала и вручил официанту некий предмет, который тот и установил, когда принимал заказ.

Депутат фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев, который обедал с Талантом Исаевым, обратился с заявлением в милицию.

Видео изъяли, обслуживающий персонал допросили. Официант признался, что это он установил прослушивающее устройство.  
Ссылка:
просмотров: 1158
Версия для печати
Материалы по теме
Кто и за чем следит? Бывший замглавы МВД обнаружил прослушивающее устройство
Адвокаты Канатбека Исаева обжаловали приговор в горсуде
Одного из фигурантов по делу Канатбека Исаева не отпустили под залог
Следствие по делу депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева продлили до 30 января
Срок следствия по уголовному делу депутата парламента Канатбека Исаева продлен
В парламенте не стали создавать комиссию по изучению дела Канатбека Исаева
Комитет по защите депутата Канатбека Исаева не намерен устраивать беспорядки
Суд Исаева. Процесс отложили во второй раз
Меру пресечения Канатбеку Исаеву изберут в здании бывшего военного суда
Суд Исаева. Процесс отложили из-за задержания подсудимого
Популярные новости
Омурбек Текебаев о&nbsp;жизни в&nbsp;колонии и&nbsp;своей самой большой политической ошибке Омурбек Текебаев о жизни в колонии и своей самой большой политической ошибке
Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но&nbsp;не&nbsp;помешал жениться на&nbsp;кыргызке Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но не помешал жениться на кыргызке
Бишкекский горсуд приговорил Аиду Салянову к&nbsp;пяти годам тюрьмы Бишкекский горсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных
Скидка 70&nbsp;процентов на&nbsp;номера категории Platinum от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 70 процентов на номера категории Platinum от Мобильного оператора О!
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков