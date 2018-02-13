Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 февраля ясно. День увеличился до 10 часов 27 минут: восход Солнца в 8.02, заход в 18.29. Воздух днем прогреется до +13 градусов.

Люди, которые меняли мир

Родился Дооронбек Садырбаев

Трижды депутат парламента, известный кинорежиссер, народный артист КР родился в 1939 году в селе Апыртан Ноокенского района Джалал-Абадской области.

В 1969 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных фильмов, а также теле- и кинофильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Арман», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечались призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран Эл».

«Кыргызтелефильму» присвоено имя кинорежиссера. В столице улица Баха переименована в улицу Дооронбека Садырбаева.

Умер в 2008 году.

Родился Григорий Бурлин

Скульптор Григорий Бурлин родился 13 февраля 1915 года в селе Горячеводске близ Пятигорска Ставропольского края. В Киргизию приехал в 1947 году.

Творческая судьба его началась уже в зрелом возрасте. Решающую роль в его обращении к скульптуре сыграло знакомство в 1951 году с Ольгой Мануйловой, которая обучила его основам искусства лепки. С 1961 года — член Союза художников СССР.

Автор таких работ, как «Портрет акына Алымкула Усенбаева», «Голова чабана», «Песня из глубины веков», «Портрет пожилого киргиза в тюбетее» и многих других.

Памятные даты

Всемирный день радио

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к нему (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио. Ведь в век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру».

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова в 17.00 откроется интерактивная выставка «В поисках права».

— В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова в 18.30 начнется концерт произведения о любви из мировой коллекции в исполнении Президентского камерного оркестра «Манас».

— В Национальной библиотеке в 11.00 состоятся презентация собрания сочинений в пяти томах «Даанышман» и вечер памяти кинорежиссера Дооронбека Садырбаева.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00 — заседания комитетов по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству и по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша;

— 14.00 — заседания комитетов по экономической и фискальной политике и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

— 10.00, Нацстаткомитет — пресс-конференция по итогам социально-экономического положения КР в январе 2018 года;

— 11.00, «Кабар» — пресс-конференция «О грядущей кампании по перерегистрации автотранспортных средств на льготной основе, регистрация учета по месту жительства и присвоение ПИН учащимся».

Болеем за наших

— Теннисистка Ксения Палкина поборется за победу на международных соревнованиях в Бергамо (Италия).

— Продолжаются зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея). Подробно о выступлении кыргызстанцев читайте здесь.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.