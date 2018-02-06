Религиозная обстановка в Кыргызстане стабильная

В целом в республике религиозная обстановка стабильная. Об этом заявил во время видеомоста «Как сдерживать распространение радикальной идеологии среди мусульман в СНГ» начальник отдела по теологии и методического обеспечения Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР подполковник милиции Эрлан Бакиев.

По его словам, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке позволила немного отодвинуть проблему Сирии на второй план. «Пик отъезда наших граждан был в 2014-2015 годах. На сегодня важна другая проблема — возвращение наших граждан оттуда», — отметил он.

Еще одна обозначенная им проблема, способствующая распространению экстремизма, — миграция.

«Много наших мигрантов выезжает в Россию, Казахстан и другие страны, где тоже идет процесс радикализации», — отметил он.