Дело Аиды Саляновой. Обвинение упрекают в халтурном расследовании

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. В суде продолжаются прения.

Накануне гособвинение попросило для Аиды Саляновой 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Юрист, представляющий интересы Аиды Саляновой, Рабига Сыдыкова отметила, что дело носит политический характер, а ее подзащитная невиновна. И состава преступления в действиях Саляновой нет. Расследование проведено поверхностно, а следствие халтурило.

По ее мнению, будучи министром юстиции, Аида Салянова совершенно законно возобновила лицензию Алексею Елисееву. Никакой выгоды для себя Аида Салянова из возобновления адвокатской лицензии не извлекла, лично Елисеева не знала, и сам он это подтверждает.

Аиде Саляновой инкриминируется злоупотребление служебным положением.

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Исполнение решения суда отсрочено на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.