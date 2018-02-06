13:45
-14
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Общество

Дело Аиды Саляновой. Обвинение упрекают в халтурном расследовании

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.  В суде продолжаются прения. 

Накануне гособвинение попросило для Аиды Саляновой 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Юрист, представляющий интересы Аиды Саляновой, Рабига Сыдыкова отметила, что дело носит политический характер, а ее подзащитная невиновна. И состава преступления в действиях Саляновой нет. Расследование проведено поверхностно, а следствие халтурило.

По ее мнению, будучи министром юстиции, Аида Салянова совершенно законно возобновила лицензию Алексею Елисееву. Никакой выгоды для себя Аида Салянова из возобновления адвокатской лицензии не извлекла, лично Елисеева не знала, и сам он это подтверждает.  

Аиде Саляновой инкриминируется злоупотребление служебным положением.  

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Исполнение решения суда отсрочено на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. 
Ссылка:
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Аиды Саляновой. Адвокат напомнила о подставных свидетелях
Дело Аиды Саляновой. На процессе очередная словесная перепалка
Дело милиционеров, обвиняемых в пытках, приостановили
Суд Аиды Саляновой. Адвокату стало плохо, процесс перенесли
Милиционеров, выбивавших показания силой, осудили спустя семь лет
Суд Аиды Саляновой. Гособвинение просит для экс-министра юстиции 8 лет тюрьмы
Дело Аиды Саляновой. В суде разбираются с выдачей лицензии Алексею Елисееву
В суде по делу Аиды Саляновой заявляют о пытках
Дело Аиды Саляновой. В суде произошла словесная перепалка
Суд Аиды Саляновой. Адвокат просит отменить приговор первой инстанции
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
Бизнес
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции