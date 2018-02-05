Мужчина получил 31 год за оскорбление стран в соцсетях

Уголовный суд Кувейта приговорил гражданина этой страны Абдаллу ас-Салеха к 31 году тюрьмы за ряд оскорблений в адрес Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ в соцсетях. Очередной приговор был оглашен в воскресенье, передает РИА «Новости» со ссылкой на кувейтскую газету Al Qabas.

Ас-Салех неоднократно выступал в Twitter, а также в YouTube против властей Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ из-за их решения разорвать отношения с Катаром. Мужчина обиделся за Катар, где полгода жил перед началом разбирательства.

Сам обвиняемый на суде не присутствовал — он бежал в Великобританию. По данным СМИ, ас-Салех попросил у британских властей политического убежища. Ранее он писал в Twitter, что не планирует отбывать наказание.