США заявили об «исключительном праве» на ядерный удар

Власти США оставляют за собой право в проведении ядерного удара — даже в ответ на «неядерную» атаку. Об этом говорится в тексте ядерной доктрины, которая в пятницу была представлена Пентагоном, сообщил rambler.ru со ссылкой на ФБА «Экономика сегодня».

США допускают возможность применения ядерного оружия в «исключительных обстоятельствах» — подобные меры с американской стороны могут последовать, в том числе, и в качестве ответа на «неядерную» атаку, для защиты «себя и своих союзников». Об этом говорится в тексте ядерной доктрины Пентагона, которая была представлена накануне.

Кроме того, отсутствие мировых войн за последние 70 лет в Вашингтоне считают заслугой «ядерного сдерживания» США.