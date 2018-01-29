Адвокату Саляновой вновь отказали в отводе судьи Ирины Воронцовой

В Бишкекском городском суде, несмотря на холод в зале судебных заседаний, продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Адвокат просила перенести процесс, однако председательствующий судья Ирина Воронцова решила продолжить заседание.

Защита заявила ряд ходатайств, которые судебная коллегия отклонила. После адвокат Чинара Джакупбекова заявила очередной отвод Ирине Воронцовой. Она объяснила это тем, что судья является заинтересованным лицом. Адвокату в удовлетворении ходатайства вновь отказали.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд счел ее вину полностью доказанной и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.