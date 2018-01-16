Мышам, которые «съели» деньги в банкомате в Астане, «провели экскурсию» по банку

Мышам, которые «съели» деньги в банкомате в Астане, «провели экскурсию» по головному офису банка. Об этом финорганизация сообщила на странице в Facebook.

«Вы наверняка уже видели ролик о том, как в наш банкомат залезла парочка мышей? На выходных мы узнали, что стало с грызунами — коллеги забрали их к себе. Мы же решили показать смелым животным, что есть места интереснее, чем темный банкомат, и привезли четвероногих на экскурсию в наш головной офис в Астане. Кажется, им понравилось», — написано в публикации.