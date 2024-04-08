Ученый из Кыргызстана награжден в Астане

В Казахстане преподаватель Международного университета Кыргызстана Турар Ибрагимов награжден медалью «За значительный вклад в развитие науки» среди научно-образовательных учреждений СНГ. Об этом 24.kg сообщил сам ученый.

По его словам, в Астане ассоциация «Конгресс ученых Казахстана» совместно с Общенациональным движением «Бобек» оценили деятельность ученых из стран ближнего зарубежья и наградили их.

Фото предоставлено собеседником. Турар Ибрагимов

«На международной научно-практической конференции я выступил с докладом «Внешнеполитические аспекты международного права в конфликтах и разрешении споров». Мою исследовательскую работу признали лучшей. За это я получил диплом победителя первой степени», — рассказал Турар Ибрагимов.

Уточняется, что в 2023 году ученый на международном профессионально-методическом конкурсе преподавателей СНГ «Преподаватель года – 2023» занял второе место.