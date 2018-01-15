Военнослужащие Кыргызстана получили преимущество при поступлении в вузы

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменения в Закон «О статусе военнослужащих». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, в закон внесено изменение, согласно которому лица, прошедшие срочную военную службу, имеют преимущественное право поступления в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования.

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Кроме того, согласно новым изменениям, результаты общереспубликанского тестирования, сданного лицом до прохождения им срочной военной службы, действительны в течение 3 лет.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 ноября 2017 года. Он вступает в силу через десять дней после официального опубликования.