Военнослужащие Кыргызстана получили преимущество при поступлении в вузы

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменения в Закон «О статусе военнослужащих». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
По его данным, в закон внесено изменение, согласно которому лица, прошедшие срочную военную службу, имеют преимущественное право поступления в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования.
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Закон принят Жогорку Кенешем 30 ноября 2017 года. Он вступает в силу через десять дней после официального опубликования.