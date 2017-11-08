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Власть

Минобразования против льгот по ОРТ для военнослужащих

Поправки в закон «О статусе военнослужащих» рассмотрели сегодня на заседании парламента.

Документ, по словам инициаторов, разработан в целях стимулирования солдат, обеспечивающих безопасность страны и защищающих границы, исполнять свои воинские обязанности с большей отдачей.

Сегодня результаты Общереспубликанского тестирования действительны год. Депутаты Жогорку Кенеша предлагают увеличить срок до двух лет для военнослужащих, которые сдали тест до прохождения ими срочной службы.

«Мы согласны с концепцией законопроекта и готовы предусмотреть преимущества для военнослужащих срочной службы при поступлении в профессиональные и высшие учебные заведения. Но что касается сроков годности результатов ОРТ, мы предлагаем исключить этот пункт из законопроекта. Через два года у абитуриента знания могут быть уже не на том уровне, когда он сдавал тестирование. Поэтому военнослужащие должны будут подтвердить свои знания», - отметили представители Минобразования.

«Служить Родине – это святой долг граждан страны. Не будет ли законопроект прецедентом, чтобы уговаривать ребят служить в армии? Потом сюрпризы, подарки, машины - чтобы и дальше делать бонусы? И не нарушает ли законопроект права других граждан?» - поинтересовалась депутат Ирина Карамушкина.

«Прецедентом не будет. Многие военнослужащие хотели бы поступить в вузы, но по той причине, что подразделения находятся в отдаленных местах, у них нет возможностей подготовиться, прибыть и сдать ОТР, находясь на службе», - отметили представители Госкомитета по делам обороны.

Один из инициаторов законопроекта заверил, что военнослужащие не будут просить машины. «За рубежом, например, государство платит за контракт тем, кто служит. У нас же пока таких возможностей нет», - сказал он.
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