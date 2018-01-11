Двоеженство Чубака ажи Жалилова. В милиции не знают, что делать

В правоохранительных органах не могут решить, что делать с экс-муфтием Кыргызстана Чубаком ажи Жалиловым и его женами. В ГУВД ИА «24.kg» заявили, что проверка откровений, распространенных ранее священнослужителем в видеоинтервью, на предмет, есть ли там состав преступления или нет, продолжается.

В ведомстве также пояснили, что на допросы Чубака ажи Жалилова больше не приглашали. Уголовное дело не возбуждено.

В милиции отметили, что первая и официальная жена Чубака ажи Жалилова Гульнур обратилась в кризисный центр «Сезим». Напомним, женщина сообщила, что супруг угрожает ей и детям убийством. «Но в милиции ее заявления нет», — подчеркнули в ГУВД.