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Общество

Экс-глава ЦСМ № 1 прокомментировал свое увольнение

Экс-глава ЦСМ №1 Айдарбек Шакиров назвал обвинения подчиненных в отношении него ложью. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, он проводил оптимизацию ЦСМ №1. Никаких незаконных действий не совершал и никого в обход Трудового кодекса не увольнял. Массажных кабинетов тоже не открывал, кабинеты в аренду не сдавал.

Отметим, сегодня у здания Минздрава митинговали сотрудники этого Центра семейной медицины. Ранее они пожаловались премьер-министру, министру здравоохранения, генеральному прокурору, главам ГКНБ и Финпола. 

Сегодня глава Минздрава уволил Айдарбека Шакирова. Талантбек Батыралиев рассказал, что есть неоднократные нарушения. Он добавил, что руководство не может создать в коллективе нормальную психологическую атмосферу.

«Было три представления прокуратуры в декабре 2017 года. Мы организовали комиссию, которая их рассмотрела, 5 января мне представили решение рассмотреть Айдарбека Шакирова на соответствие занимаемой должности. С сегодняшнего дня он уволен», — заключил министр.
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