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Общество

В аппарате президента Кыргызстана обеспокоились правом педофилов на труд

Депутат парламента Аида Салянова обратилась с открытым письмом к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову.

Нардеп обеспокоена судьбой законопроекта, направленного на ужесточение ответственности за половые преступления в отношении малолетних детей. Документ в настоящее время находится на подписи у главы государства.

Общественность возмущена уходом насильников и педофилов от ответственности, поскольку действующее законодательство позволяет прекратить уголовные дела за примирением сторон либо переквалифицировать в другие составы преступления, которыми предусмотрено более мягкое наказание.

Аида Салянова
«При этом отдельные нормы законопроекта оказались не понятыми аппаратом президента, который, ссылаясь на конституционное право на свободу труда, не соглашается с тем, чтобы педофилы и насильники были бессрочно лишены права заниматься трудом, связанным с детьми. Именно это обстоятельство вызывает мою обеспокоенность, поскольку с подачи сотрудников аппарата может стать основанием для наложения вами вето», — пишет нардеп президенту.

«Я не могу понять, как можно беспокоиться о праве на труд педофилов, когда речь идет о безопасности детей?! Ведь именно благодаря характеру работы у педофилов есть неограниченная возможность для насилия. И первое, что обязано сделать государство, — лишить этой возможности их навсегда, а не на три года, как предусматривает действующее законодательство», — возмущена Аида Салянова.

Она просит президента ускорить положительное решение по данному вопросу.

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