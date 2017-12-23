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Общество

Памятник Чингизу Айтматову в Москве появится до 2020 года

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение «О монументе Ч.Т.Айтматову», которое служит основанием для начала работ по возведению памятника. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

Согласно документу, монумент должен появиться до 31 декабря 2019 года в сквере Чингиза Айтматова (вблизи пересечения улицы Павловской и Подольского шоссе) «при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию, изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей к нему территории за счет средств Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики».

Как сообщается, работа по возведению памятника Чингизу Айтматову в Москве проводится в рамках предстоящих в 2018 году юбилейных мероприятий по случаю 90-летия народного писателя.

Ранее сообщали, что на монумент Чингизу Айтматову в одноименном сквере Москвы потратят 28 миллионов сомов. 

 

 
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