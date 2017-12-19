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Общество

Дело Шыкмаматова. Судья ушел в совещательную комнату

В Первомайском районном суде продолжается процесс по делу депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

В последнем слове парламентарий заявил, что обвинение построено на предположениях следователя, его фантазии. Он отметил, что и ранее политиков судили за их оппозиционную деятельность.

«Тогда не было Интернета, все печаталось в газетах, однако люди запомнили это надолго. Атамбаева на тот момент лишили мандата депутата — и также по политическим мотивам: он критиковал Акаева. После суд оправдал тех, кто стрелял в людей во время Аксыйских событий. В 2007 году Исакова и других судили, после оправдали. Все эти люди понесли наказание. Но мне их жалко, их система подставила. Председательствующего на процессе Исакова пугали, пугали его семью, а потом и вовсе съели. Сейчас он не может просто адвокатом стать. Никто не знает фамилии председателей Конституционного и Верховного суда, но вашу все знают», — заявил депутат.

Другие подсудмые также заявили о своей невиновности и просили вынести справедливое и законное решение. Председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек вышел в совещательную комнату для принятия решения.

Ожидается, что сегодня суд огласит приговор. Гособвинение просит для нардепа 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 17 февраля генеральный прокурор возбудил в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.
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