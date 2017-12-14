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Общество

Бабушка в Ирландии случайно нарядила елку женскими трусиками

Алекс Бермингем из Ирландии рассказала в Twitter о предновогоднем казусе в доме ее бабушки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечено, что 74-летняя женщина купила новогодние шары и украсила ими елку. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что бабушке продали вовсе не праздничные украшения. Внучка объяснила бабушке, что та купила нижнее белье в упаковке в виде прозрачного шара. Находящиеся внутри стринги были с люрексом, что обмануло взор старушки.

«Внучка объяснила, что шары — вовсе не то, за что их приняла бабушка. Старушке стало неловко: «Боже, работники магазина, должно быть, подумали, что я странная, ведь я шесть штук таких купила», — передает Lenta.

Рассказ ирландки стал популярным в Twitter. Ее историей поделились больше 7,5 тысячи пользователей.
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