Лауреатам молодежной Госпремии имени Чингиза Айтматова вручили награды

Премьер-министр Сапар Исаков поздравил лауреатов Государственной молодежной премии КР имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.
Премьер-министр отметил, что Чингиз Айтматов является великим мыслителем, философом, благодаря которому весь мир узнал, что на земле есть такая страна, как Кыргызстан.
«Я рад вдвойне тому, что у нас появляются последователи великого писателя, которые высоко несут знамя нашей страны. Считаю, что это должно быть для вас большим стимулом в реализации планов. Надеюсь, что вы прославите наш Кыргызстан», — сказал Сапар Исаков.
В завершение встречи глава правительства пожелал молодым лауреатам здоровья, успехов и благополучия.