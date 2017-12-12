Лауреатам молодежной Госпремии имени Чингиза Айтматова вручили награды

Премьер-министр Сапар Исаков поздравил лауреатов Государственной молодежной премии КР имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Премьер-министр отметил, что Чингиз Айтматов является великим мыслителем, философом, благодаря которому весь мир узнал, что на земле есть такая страна, как Кыргызстан.

Фото аппарата правительства КР

«Я рад вдвойне тому, что у нас появляются последователи великого писателя, которые высоко несут знамя нашей страны. Считаю, что это должно быть для вас большим стимулом в реализации планов. Надеюсь, что вы прославите наш Кыргызстан», — сказал Сапар Исаков.

В завершение встречи глава правительства пожелал молодым лауреатам здоровья, успехов и благополучия.