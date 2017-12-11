Премьер-министр Кыргызстана уверен, что Кулматов справится с задачами в ГТС

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков уверен, что Кубанычбек Кулматов на посту главного таможенника страны справится с поставленными перед ним задачами. Об этом он заявил сегодня журналистам.

Глава кабмина уже подписал распоряжение о назначении Кулматова председателем Государственной таможенной службы.

«За время работы в таможне (в 2010-2013 годах) Кулматов поднял доходную часть более чем в 2,5 раза. Это очень внушительная цифра. Ему дано право распоряжаться кадрами. Как премьер-министр буду его поддерживать. Я также попросил его внести предложение по заместителям. Уверен, он улучшит работу нашей таможенной системы», — сказал Сапар Исаков.

Он подчеркнул, что это кадровое решение было его единоличным решением.

Кубанычбек Кулматов признался, что не знает, какая ситуация сложилась в таможне за последние годы, начиная с 2013 года.

«Премьер поставил задачу увеличить доходную часть бюджета. Очень много вопросов есть. Кыргызстан имеет большой потенциал в этом плане», — сказал он.

На вопрос, кто может возглавить Нацбанк, Сапар Исаков не ответил, отметив, что это прерогатива президента.