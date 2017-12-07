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Общество

В Германии разрешили продажу «виселиц для Меркель»

Суд федеральной земли Саксония разрешил продажу мини-виселиц с именами канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Зигмара Габриэля, сообщает rambler.ru.

По данным издания, в своем решении суд указал, что виселица не является «публичным призывом к совершению уголовного преступления».

В вердикте уточняется, что с объективной точки зрения производство и продажу таких изделий можно также понимать как «символическое пожелание политической смерти».

В приговоре подчеркивается, что данное дело не является прецедентным, а каждый последующий аналогичный случай должен рассматриваться отдельно, так как может содержать признаки уголовного преступления.

Издание напоминает. что впервые подобные изделия появились на демонстрациях антиисламского движения Pegida в Дрездене в 2015 году. На петлях были прикреплены таблички с надписями: «зарезервировано для Ангелы», «зарезервировано для Зигмара».

В настоящее время данные поделки продаются в качестве сувениров по 15 евро за штуку.

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